Безобразные пельмени Агузаровой разнесли в пух и прах

Пластические хирург Владимир Плахотин пришел в ужас от количества возможных пластических операций Жанны Агузаровой.

Жанна Агузарова всегда славилась своеобразной внешностью. Певица часто выбирала себе странные наряды для выступлений и выхода в свет. Многие поклонники любят ее не только за вокал, но и за стиль, который демонстрирует артистка уже много лет. Но находятся и те, кому не нравится, как одевается их кумир.

Также некоторые приходят в ужас от макияжа, который иногда делает себе музыкант. Слушателям кажется, что она выглядит не очень естественно. Теперь же подписчики нашли еще повод покритиковать брюнетку. Дело в том, что судя по последним фотографиям, которые появились в Сети, складывается ощущение, что звезда легла под нож хирурга. Так это или нет – неизвестно.

"Смотрю на фото Жанны Агузаровой и могу с уверенностью сказать, что она делала себе и подтяжку шеи, и подтяжку овала лица, и подтяжку височной области. Почему? Потому генетически у нее лицо такое худощавое и должно было здорово подплыть, но у нее подтянут низ, поэтому, конечно, мы делаем выводы, что она делала эти операции. Мало того, конечно, она безобразно раскачала губы, не очень удачно подколоты носогубки, скулы, филлеры сделаны в огромном количестве. Конечно, девушка переделана, у нее раньше был образ космической Мадонны. Сейчас это образ, увы, непонятно чего", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" пластический хирург Владимир Плахотин.

Напомним, что Жанна Агузарова долго не выходила на люди. Но 5 февраля 2022 года экс-солистка группы "Браво" дала первый за долгое время сольный концерт в Москве. Зал был полностью забит.