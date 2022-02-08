Печальная Акиньшина появилась на публике в одиночестве

34-летняя Оксана Акиньшина посетила светское мероприятие. На премьере картины Андрея Кравчука "Однажды в пустыне" она выглядела очень грустной.

В кинотеатре "Октябрь" собрался весь свет российского шоу-бизнеса. Особое внимание публики было приковано к актрисе, вокруг личной жизни которой в последнее время ходит множество слухов.



Не первый месяц поговаривают о том, что Оксана Акиньшина крутит роман с Данилой Козловским. Общественность ожидала, с кем же появится на сей раз на людях звезда. В то время, пока знаменитости позировали для камер на красной дорожке, артистка тихо сидела в сторонке.

Оксана Акиньшина выбрала для премьеры фильма образ в стиле casual. Актриса все-таки устроила короткий фотосет. Журналисты обратили внимание на то, что звезда пришла в одиночестве и выглядела печальной. Кроме того, на ее правой руке не было обручального кольца.

Напомним, Оксана Акиньшина замужем за Арчилом Геловани. Во всяком случае, о разводе она не говорила. Правда, в звездной семье три года назад шла речь о разрыве. Тогда артистка подала на развод с супругом, но пара все же сохранила брак.

Как писали "Дни.ру", Оксану Акиньшину подозревают в интрижке с Данилой Козловским. Коллеги иногда вместе выходят на публику, но о своих отношениях не высказываются. Известно, что актер до недавнего времени встречался с Ольгой Зуевой, подарившей ему ребенка.