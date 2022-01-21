Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались

На днях Данила Козловский невероятно трогательно высказался о своей дочери. Публика даже заподозрила, что артист может вернуться к супруге из-за ребенка.

Популярный артист впервые стал папой в 2020 году. Тогда Ольга Зуева подарила ему прекрасную наследницу, но насладиться ее появлением в полной мере он не успел, так как практически сразу ушел из семьи. По слухам, все якобы могло случиться из-за творческой натуры знаменитости. Якобы во время съемок фильма "Чернобыль" он не смог устоять перед чарами Оксаны Акиньшиной.

Известно, что сейчас малышка живет вместе с мамой в США. Данила Козловский старается навещать ее, но это выходит нечасто из-за напряженного рабочего графика. Недавно он указал, что появление девочки полностью изменило его жизнь. Девочка стала главным человеком в ней. Артист сообщил, что, наконец, понял, что такое абсолютная любовь.

Сейчас Данила Козловский отмечает, что начал очень переживать из-за того, что мало времени проводит рядом с дочерью. Именно поэтому поклонники крайне удивляются его счастливым совместным фото с Оксаной Акиньшиной, которые периодически появляются в Сети. На этот раз кадры выложила сама артистка. Некоторые указали, что он якобы не выглядит виноватым и с удовольствием обнимает красивую блондинку.

Накануне состоялась премьера сериала "Карамора". Сам Данила исполнил в ней главную роль, а также выступил в качестве режиссера. Фотография вызвала множество споров. Поклонники тут же принялись писать, что артисты очень хорошо смотрятся вместе.

