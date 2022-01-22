"Дочка папу ждет": отбившую у жены Козловского Акиньшину приложили

Оксана Акиньшина поделилась снимком с Даниилом Козловским, однако не все пользователи сети разделили радость артистки.

Накануне отгремела премьера сериала "Карамора", режиссером которого стал Даниил Козловский. Посетила светское мероприятие и Оксана Акиньшина, которая произвела фурор на ковровой дорожке.

Сперва Оксана позировала отдельно от Даниила, однако позже они воссоединились и сфотографировались вместе. Снимком женщина поделилась в своем "Инстаграм". Актеры выглядят шикарно: оба одеты в черные наряды, образ Акиньшиной дополняют накрашенные яркой помадой губы.

Подписчики по-разному отреагировали на новую публикацию артистки. Некоторые восхитились красивой парой. "Как вы красивы", "Что с лицом? Оно прекрасно", "Красивые люди, красивая пара", "Хорошее фото", "Очень красивая и гармоничная пара", – написали поклонники.

Однако некоторые припомнили Оксане тот факт, что она стала разлучницей. Так, многие обвинили ее в том, что она увела Даню Козловского у Ольги Зуевой, когда та только родила дочку. "Какой кошмар. Вот нравы. Бросил жену и главное дочь. Позорище", "Смотреть не могу теперь на них", "А дочка папу ждет", "По сравнению с Ольгой Зуевой, лицо – колхоз", – возмутились фолловеры.

Напомним, что встречаться актеры начали во время съемок фильма о чернобыльской катастрофе. Стоит отметить, что у Козловского на тот момент была гражданская жена, которая родила от артиста дочь Оду Валентину. Несмотря на это, Даниил все же изменил своей возлюбленной. Так, в одном из интервью он признался, что поступил подло по отношению к Ольге.