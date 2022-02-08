"Не ночует дома": трижды разведенная Шарапова рассказала о проблемах в семье

По словам Арины Шараповой, жить с ней непросто.

Арина Шарапова упорна стремилась обрести счастье в семейной жизни. Так, она трижды выходила замуж и столько же раз разводилась. Только с четвертым мужем она смогла найти то, что давно искала.

Ведущая не скрывает, что жизнь с ней выдержит не каждый мужчина. Ведь она работает буквально наизнос. Женщина призналась, что супруг во всем ей помогает и всегда поддерживает. Она не отрицает, что в семейной жизни есть определенные проблемы. Так, из-за плотного графика она может практически не появляться дома. "Не всякий муж примет, если жена не ночует дома", – заявила она. Именно поэтому она очень благодарна возлюбленному, который "ее терпит", а это, по словам Шараповой, непросто. Звезда уверена, что с четвертым мужем их связывает именно любовь.

Кроме того, Эдуард Карташов не пытается изменить избранницу, за что она ему тоже благодарна. Так, мужчина готов принимать ее такой, какая она есть. Ни разу супруг Шараповой не просил ее изменить что-либо в своей внешности. Однако, по признанию ведущей, она готова обратиться к пластическим хирургам. Но только в том случае, если сама найдет в себе недостатки. Женщина отметила, что телевидение – это все равно шоу, поэтому зрителя нужно удивлять.