Игра на публику: Брежнева прокомментировала слухи о раздельном проживании с мужем

На днях певица Вера Брежнева отметила 40-летие. Артистка провела день рождения в кругу близких. Рядом с ней был 58-летний супруг, композитор Константин Меладзе. Видео с банкета исполнительница хита "Любовь спасет мир" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Счастливые кадры не всем пришлись по вкусу. Некоторые интернет-пользователи заподозрили Брежневу и Меладзе в проявлении чувств на камеру. Одна подписчица предположила, что супруги давно не живут вместе. Такие домыслы показались забавными артистке.
Отвечая скептикам, Брежнева призналась, что не понимает, зачем изображать счастье на публику. Вера дала понять, что не стала бы так поступать.
Напомним, экс-солистка группы "ВИА Гра" находится в отношениях с Константином Меладзе с 2005 года. В первые годы романа с певицей композитор был женат. Расторгнув брак с бывшей возлюбленной, он зарегистрировал отношения с Верой Брежневой. В 2015-м они сыграли свадьбу в Италии.
Ранее Вера Брежнева ответила любопытным подписчикам на вопрос, каково ей живется с мужем, который старше ее на 19 лет. Она объяснила интернет-пользователям, что, если у людей любовь, то возраст не имеет значения.