"Я еще молодая!": 75-летнюю мать Королевой сняли с привлекательным брюнетом

Назло хейтерам, 75-летняя мать Наташи Королевой наслаждается жизнью и, кажется, не унывает. Людмила Порывай довольно часто посещает новые места. Например, недавно она побывала в магазине Baccarat в Майами, о чем рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
Мать артистки опубликовала видео, на котором рассказывает о знаменитом французском производителе хрусталя. Интересные факты об изделиях приводил привлекательный молодой мужчина. Порывай не упустила возможности пококетничать с обаятельным красавцем.
Узнав о том, что производителю хрусталя уже 258 лет, Людмила Ивановна поняла, что еще не так стара. "Я еще молодая!", – громко заявила родительница популярной артистки.
Интернет-пользователи одарили Порывай комплиментами, отметив, что в 75 лет она выглядит потрясающе. "Вы молодец!", "Так приятно на вас смотреть!", "Вы прелесть", "Всего вам лучшего", – написали поклонники под видео.
Ранее мать Наташи Королевой посетила один из популярных районов Майами, где увидела весьма необычную скульптуру. Осмотрев фигуру с разных сторон, Людмила Порывай расстроилась, что не смогла рассмотреть "то, что так интересует женщин". Об этом ранее писали "Дни.ру".