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Шоу-бизнес
Неблагодарные Маркл и принц Гарри тяжко оскорбили Елизавету II

Неблагодарные Маркл и принц Гарри тяжко оскорбили Елизавету II

Меган Маркл с мужем не поздравили Елизавету II с 70-летием со дня коронации. Это крайне возмутило британцев.
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Принц Гарри давно обещал наведаться на Родину, но все же остался в Соединенных Штатах с супругой. Даже важная для королевы Великобритании дата не стала для него поводом посещения родной бабушки. Более того, герцоги Сассекские даже не поздравили монархиню.

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Меган Маркл актриса

6 февраля 95-летняя Елизавета II принимала публичные чествования не только от членов семьи, но и от политиков всего мира. Однако родной внук и его жена проигнорировали это событие. Журналисты предположили, что принц Гарри обижен на королеву, поскольку та не желает оплачивать его жизнь в США и лишила его охраны.

По другой версии, внуку Елизаветы II пришлось не по душе, что часть его служебных полномочий теперь возложены на Кейт Миддлтон. Возможно, герцоги Сассекские оскорбились тем, что Камилле Паркер-Боулз отдали должность патрона королевского театра. Ранее обязанность принадлежала Меган Маркл.

Британцы возмущены поведением принца Гарри и его супруги. В "Твиттер" разгорелась бурная дискуссия по этому поводу. Многие считают, что чета вновь тяжело оскорбила Елизавету II. Один из пользователей соцсети написал, что "самые печальные и мрачные из всех сердец — это те, у кого нет благодарности к семье, которая поместила их туда, где они есть".

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Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 21:10 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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