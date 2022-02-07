"Отношения это работа": Разревевшаяся Брежнева взорвалась после вопросов о разнице в возрасте

Вера Брежнева ответила на главный волнующий фанатов вопрос: как разница в возрасте отражается на любви?

3 февраля певица Вера Брежнева отпраздновала 40-летие. В этот день она решила побыть рядом с родными и близкими. При этом старшая дочь артистки Соня Киперман не смогла прилететь на торжество из США из-за учебы.

Несмотря на неполный состав семейства, Вера Брежнева была счастлива в свой день рождения и даже немного всплакнула, когда ее муж Константин Меладзе исполнял за роялем трогательную композицию "Салют, Вера".

После того, Брежнева опубликовала в соцсетях кадры с торжества, на нее посыпались вопросы личного характера. Артистку забросали не совсем тактичными комментариями с намеками на то, каково ей живется с разницей в возрасте с мужем в 19 лет.

Брежнева ответила любопытным подписчикам. Она разразилась целой тирадой с объяснениями и доказательствами того, что если у людей любовь, то возраст не важен. При этом она не стала исключать, что любые "отношения это работа".

Впрочем, некоторые фанаты уже сравнили возраст Константина Меладзе с возрастом Брэда Питта. Он его ровесник. Так что после этого он уже не кажется таким взрослым.

Напомним, у Веры Брежневой и Константина Меладзе нет общих детей. Несмотря на это, пара считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе.