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Шоу-бизнес
"Он охладел!": Королева заговорила об уходе Тарзана

"Он охладел!": Королева заговорила об уходе Тарзана

В жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко наступили серьезные изменения.
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Отношения звездной пары никогда не были спокойными: ревность, появление любовниц, теплые примирения. На этот раз в союзе артистки и танцора новый этап, новость о котором наверняка ошарашила публику.

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Как рассказала исполнительница хита "Желтые тюльпаны", ее 52-летний супруг сильно изменился и это не могло не наложить отпечаток на его карьеру стриптизера. Тарзан спустя годы решил бросить откровенные танцы, которыми зарабатывал на жизнь многие годы. Можно подумать, что это было ожидаемо, ведь Глушко не молодеет, но его супруга откровенно заявила, что дело далеко не в возрасте, к тому же, по ее мнению, возлюбленный находится в отличной форме.

"Он занимался таким родом деятельности, потому что ему нравилось самому. Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности", – объяснила певица уход Тарзана.

Завершением карьеры стриптизера стало юбилейное шоу, которое отгремело в 2020-м году. Так что, теперь поклонницы горячего танцора не смогут насладиться его откровенными выступлениями. А Тарзан уже придумал себе новое увлечение, которое, как говорит Королева, обязательно приведет его к успеху: Глушко начал писать картины, а в Москве уже состоялась выставка его полотен.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Ранее новоиспеченный художник рассказал "Дни.ру" о своем новом хобби и о том, как собирается его монетизировать.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
7 февраля 2022, 13:30 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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