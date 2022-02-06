Меладзе довел Брежневу до слез: Не буду один

Юбилей Веры Брежневой не обошелся без слез.

Недавно отгремел день рождения одной из красоток шоу-бизнеса. Так, свое сорокалетие отметила Вера Брежнева. Мероприятие получилось с по-настоящему звездным размахом. Именинница получила множество подарков и поздравлений. Но самым главным оказался сюрприз, который подготовил певице супруг Константин Меладзе.

Композитор поздравил жену так, как это свойственно музыканту. Он сел за рояль и исполнил хит "Салют, Вера!", который в свое время посвятил эффектной блондинке. Стоит отметить, что песня несет в себе глубокий смысл, ведь писал ее Меладзе, когда еще был в браке со своей бывшей женой. Однако душой и сердцем он был с Верой. "Я буду с тобой или буду один", – поется в песне. Так, эта строчка стала для пары пророческой. Сюрприз настолько понравился Брежневой, что она даже не смогла сдержать слез. Видимо, для экс-солистки группы "ВИА ГРА" эта композиция значит гораздо больше, чем для кого-либо.

Напомним, что, по слухам, Меладзе вел двойную жизнь, скрывая роман с Брежневой от бывшей жены. Однако скрыть измены от супруги не получилось. Так, в одном из интервью женщина заявила о неверности композитора. При этом Яна Сумм даже позвонила разлучнице, чтобы добиться объяснений. По ее словам, Брежнева поступила неискренне, заявив, что у них с Меладзе только рабочие отношения.