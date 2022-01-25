Брежнева сунула ноги в промежность мужику

Вера Брежнева активно развивает свой "Инстаграм" и делится с фанатами различными архивными снимками.

Вера Брежнева решила поделиться с подписчиками моментами из жизни. В сторис своего "Инстаграм" она предложила фолловерам написать дату, а она, в свою очередь, выложит фотографию, которая была сделана на телефон в этот день.

Двадцать второго мая 2021 года звезда сделал весьма необычный и пикантный снимок, которым она в итоге поделилась в своем микроблоге. Так, на кадре видны ноги певицы в шерстяных носках, которые расположены в районе промежности неизвестного мужчины. Он нежно положил руку на ступни артистки, а на безымянном пальце красуется кольцо. Вероятно, загадочный кавалер – это муж артистки Константин Меладзе.

Напомним, что возлюбленные давно считаются одной из самых крепких и при этом обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Поженились музыканты в 2015 году, при этом церемония проходила тайно. Стоит отметить, что у них есть как поклонники, так и хейтеры. Дело в том, что роман певицы и композитора, по слухам, закрутился, когда Меладзе состоял еще в браке. Именно поэтому Брежнева для многих ассоциируется как разлучница, разрушившая семью.

Кстати, Валерий Меладзе тоже ушел от жены к солистке группы "ВИА Гра". Ходят слухи, что мать артистов так и не приняла новых избранниц сыновей, так как винит их в том, что они увели их из семей.