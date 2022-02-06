"Испугалась?": Что заставило дочь Куравлева плюнуть на похороны отца

Прощание с выдающимся актером прошло скромно и почти безлюдно. Сын Леонида Куравлева присутствовал на церемонии, а вот дочь звезды не явилась даже на кладбище.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев поставил на ноги двоих детей. Он мог рассчитывать на их уважение и заботу, однако под старость лет его отправили в дом престарелых. Актер обожал своих родных и находил в них отдушину, когда его супруга отправилась на тот свет. За безусловную любовь звезде советского кино отплатили равнодушием.

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Леонида Куравлева провожало в последний путь небольшое скопление людей. Цветы прислала только семья Шукшиных, венки — киностудия "Мосфильм" и "Смоктуновские бани". Многие коллеги не смогли попрощаться с артистом потому, что родня покойного умалчивала о дате, времени и месте траурной церемонии.

Дочь усопшего Екатерину на похоронах так и не дождались. И поклонники Леонида Куравлева, и журналисты были в шоке от такого акта безразличия. "Неужели Екатерина испугалась? Ведь друзья Куравлева именно ее обвиняют в том, что актер оказался в доме престарелых", — подумали сотрудники НТВ.

Сын народного артиста поспешил объяснить поведение оскандалившейся сестры. По его словам, Екатерину заставил плюнуть на похороны отца дикий стресс. Кроме того, у нее было подозрение на коронавирус. "Она действительно себя плохо почувствовала", — выразился мужчина.

Напомним, Леонид Куравлев похоронен на Троекуровском кладбище возле жены. Как писали "Дни.ру", артист заранее готовился к смерти. Ясновидящая заявила, что актеру помогли умереть.