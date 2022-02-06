Из грязи в князи: Покорившая принца Меган Маркл раскрыла свой главный секрет

Когда-то она лишь снималась в кино, а теперь кино посвящают ей. Простолюдинка Меган Маркл связала себя узами брака с принцем Гарри и стала членом королевской семьи. С каждым днем герцог и герцогиня Сассекские все сильнее любят друг друга.
Как же среднестатистическая разведенная американка смогла привлечь монаршего наследника? Что в ней такого особенного, чего нет во многих других женщинах? Меган Маркл раскрыла свой главный секрет — и он заключается не только в красоте.
Поклонникам герцогини хорошо известно, что она применяет спорт для поддержания привлекательной фигуры. Знаменитость часто занимается йогой. Ее мать преподавала эту практику, поэтому звезда без труда освоила основные асаны. Кроме изменений в физическом облике, с помощью йоги Меган Маркл получает душевное равновесие. И конечно же, оно благотворно влияет на ее энергетический потенциал.
Помимо стройности, йога дает ей нечто бесценное — внутренний баланс. Когда женщина живет в гармонии, умиротворена, то ее супругу не хочется бежать прочь. Древняя практика помогает герцогине Сассекской беречь свои нервы и вдохновлять мужа. Так любовь только крепнет, а не увядает, подобно цветку.
Кроме того, Меган Маркл старается придерживаться вегетарианского питания. Поедание живых существ — это косвенное убийство. Вегетарианцы порой живут ничуть не хуже мясоедов, и доживают до глубокой старости.
Отказ от животной продукции положительно влияет на организмы многих людей. "Это не диета, это образ жизни", — отмечает Меган Маркл.