"Чо напрыгиваешь?": мать "компактного" Тимати приложили

Лена Миро посмеялась над Симоной Юнусовой.

Недавно известный блогер Лена Миро прошлась по родительнице звезды Black Star. "Мать компактного исполнителя Тимати постоянно напрыгивает на бывшую невестку", – заявила она. Причиной столь едкой тирады стал конфликт Симоны с экс-возлюбленной сына Анастасией Решетовой. Так, мать рэпера заявила, что у нее пока что не было невесток, намекнув на не самые близкие отношения с матерью внука. По словам журналистки, Симона выиграла эту войну, поскольку Настя никому не нужна после расставания с избранником. Поэтому Миро задалась вопросом: "Чо напрыгиваешь тогда?".

Миро уверена, что рано или поздно Решетова все равно отдаст сына на воспитание бабушке. Она считает, что такое поведение модели – попытка удержать несостоявшегося жениха. "Это поначалу инстинкты взыграли", – отметила журналистка. При этом она заявила, что в будущем ребенок будет мешать Анастасии строить личную жизнь.

Говоря об отношениях Симоны и Решетовой, Миро заявила, что модель нарушила правила свекрови. Так, она процитировала слова матери музыканта о том, что невестка должна уважительно относиться к свекрови, идти на компромиссы и не отвергать помощь. При этом журналистка не может понять, почему Симона никак не может успокоиться и продолжает "напрыгивать".