"Развелась, а привычка осталась": Асмус вцепилась в сбежавшего от нее Харламова

Расставшись с Кристиной Асмус, юморист Гарик Харламов быстро нашел новую пассию. Он взял в оборот молодую красотку Катерину Ковальчук, которая внешне очень похожа на его бывшую. На всю страну комик заявил о новых отношениях и не раз припомнил экс-супруге раздел имущества. Мужчина поставил на рухнувшем браке жирный крест.
А вот Кристина Асмус, судя по всему, бывшего забыть не может. Она регулярно упоминает его имя в личном блоге. Перед Новым годом она посвятила Гарику Харламову пост благодарности, словно мечтает его вернуть. Некоторые уже не сомневаются — звезда вцепилась в сбежавшего экс-супруга и не теряет надежды все начать сначала.
В свежей инстаграм-истории актриса сделала заявление на тему личной жизни. Вновь ей в голову ударили мысли о разрыве с мужем. "Развелась, а привычка осталась", — заявила фанатам Кристина Асмус и навела камеру на телевизор. В эфире была программа "Давай поженимся!".
Напомним, бывших супругов связывает не только богатое прошлое, но и общая дочь Анастасия. Ребенку сейчас восемь лет, Кристина Асмус видит в наследнице гены Гарика Харламова. Действительно, крошка внешне сильно напоминает своего отца. Он называет ее "лучшей девочкой в мире" и не бросает в трудную минуту.