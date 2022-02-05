"Чудо!": Ждущая двойню Арбенина предстала с огромным животом

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина показала честное фото.

Российская рок-дива Диана Арбенина сделала потрясающую карьеру и реализовалась как женщина. 12 лет назад у певицы появились сын Артем и дочь Марта. Когда знаменитость вынашивала двойню, она обосновалась в США, чтобы родить подальше от злых языков и любопытных глаз. Личность отца детей до сих пор не раскрыта.

Недавно в день рождения любимых отпрысков Диана Арбенина разместила в блоге эксклюзивное фото. На нем она предстала с огромным животом в ожидании двойни. Этот архивный кадр произвел впечатление как на фанатов, так и на злопыхателей. Раньше многие сомневались, что звезда родила детей сама.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Рокерша получила массу теплых комментариев с добрыми пожеланиями. Народ понял, как много вынесла Диана Арбенина, и что она стала самой настоящей матерью без всяких ухищрений.

"Лучшее фото Дианы!", "Ну как же это все волшебно", "Вам очень идет быть беременной", "Чудо! Счастье!", "Лучшая мамочка на свете!" — написали пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", дети бросились на колени перед Дианой Арбениной. Дело в том, что звездная мать разрешила им не ходить на занятия в музыкальной школе. Артем и Марта остались очень благодарны родительнице, ведь у них появилось больше свободного времени.