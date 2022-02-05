"55 тысяч долларов – и она ваша": 75-летняя мать Королевой торгует телом

Развлекаясь в Америке, звезда телешоу Людмила Порывай наткнулась на скульптуру, изображающую человека. На одной из выставок Майами она увидела девушку-экспонат и решила ее продать. Мать Наташи Королевой на камеру продемонстрировала достоинства искуственно сделанной незнакомки и предложила мужикам взять эту красотку себе на дачу.
Предприимчивая пенсионерка снялась на камеру, чтобы торговля музейным телом пошла успешнее. Женщина поводила руками возле стройных ног товара, но трогать не стала — запрещено, могут оштрафовать.
Мать Наташи Королевой отметила, что у экспоната все натуральное, от живой девушки практически не отличить. Но ценник знаменитость заломила все-таки конский. "55 тысяч долларов — и она ваша! Заказывайте, я вам помогу!" — заявила мать Наташи Королевой.
Пользователи Сети восхитились необычной скульптурой. 75-летняя Людмила Порывай удивила их не на шутку. Впрочем, на сделку с ней в комментариях "Инстаграм" никто не согласился. Народ просто поглазел на ценный экспонат и продолжил заниматься своими делами.
Напомним, ранее мать Наташи Королевой возжелала увидеть мужское достоинство. Мама Люда разглядывала бронзовую статую, у которой отсутствовал половой орган, и очень расстроилась.