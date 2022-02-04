Неожиданный поворот: бывшая жена Гуфа дала заднюю

Еще недавно поклонники наблюдали за скандальным расставанием Айзы Долматовой и Олега Майами.

Разрыв пары был таким громким, что никто из фанатов не ожидал вновь увидеть бывших избранников вместе. Однако теперь выяснилось, что Айза дала заднюю – экс-влюбленные появились вдвоем в новом ролике для TikTok. На видео две знаменитости, облаченные в строгие черные костюмы, стоят близко друг к другу – как будто все вновь наладилось.

"Мы ждем последний раз рассвет, ты не веришь в то, что это наш конец," – говорится в песне.

Судя по всему, именно Айзе посвящена новая песня Майами. Теперь поклонникам остается гадать, что сейчас связывает Айзу и Олега: случился ли в их отношениях неожиданный поворот или звезды встретились лишь для совместного творчества. В любом случае очевидно, что экс-избранникам удалось найти общий язык.

Как писал StarHit, опубликовавший ролик, еще недавно Айза предъявляла Майми довольно серьезные обвинения и даже позволяла себе публичные оскорбления в адрес бывшего. А после очередной громкой ссоры звезды заблокировали друг друга в соцсетях и полностью разорвали общение. После расставания бывшая жена Гуфа намекала, что у нее появился новый избранник. Что касается Майами, то он и вовсе на какое-то время ушел в себя и перестал появляться на публике.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере.