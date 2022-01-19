Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии

Десять лет назад блогерша Айза Долматова и рэпер Гуф считались одной из самых романтичных семей шоу-бизнеса. И хотя потом супруги развелись, народ был уверен, что они созданы друг для друга. Недаром артист клялся любить избранницу вечно.
В 2021 году бывшие партнеры воссоединились, но исполнитель трека "Ice Baby" поступил подло. Он параллельно встречался с другой девушкой, которую затем взял в жены. Айза осталась у разбитого корыта — несчастной и обманутой.
Горевать долго женщине не пришлось. Вместо слез и душевных терзаний она решила начать новую жизнь и навсегда попрощаться с Гуфом. Мешала одна деталь — Айза Долматова носила его фамилию. Ради собственного благополучия и назло бывшему, блогерша решила сменить персональные данные.
В инстаграм-аккаунте Айза Долматова рассказала, что пришла в ЗАГС, где ей дали от ворот поворот. Но звезда не сдалась и поехала по другому адресу, где ей все-таки поменяли фамилию без длительного ожидания.
Как теперь именуют блогершу по документам — пока загадка. В Сети поднялась шумиха, народ обсуждает решение знаменитости. У некоторых есть догадки, что Айза взяла свою старую фамилию Анохина.
В "Инстаграм" на своей странице звезда указала лишь странный никнейм "A I Z A – L I L O O N A A I". Поскольку блогерша пока не выдала секрет, ее называют по-прежнему Айза Долматова.