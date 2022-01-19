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Шоу-бизнес
Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии

Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии

Экс-супруга рэпера Гуфа начала новую жизнь. Айза Долматова похвасталась сменой персональных данных.
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Десять лет назад блогерша Айза Долматова и рэпер Гуф считались одной из самых романтичных семей шоу-бизнеса. И хотя потом супруги развелись, народ был уверен, что они созданы друг для друга. Недаром артист клялся любить избранницу вечно.

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В 2021 году бывшие партнеры воссоединились, но исполнитель трека "Ice Baby" поступил подло. Он параллельно встречался с другой девушкой, которую затем взял в жены. Айза осталась у разбитого корыта — несчастной и обманутой.

Горевать долго женщине не пришлось. Вместо слез и душевных терзаний она решила начать новую жизнь и навсегда попрощаться с Гуфом. Мешала одна деталь — Айза Долматова носила его фамилию. Ради собственного благополучия и назло бывшему, блогерша решила сменить персональные данные.

В инстаграм-аккаунте Айза Долматова рассказала, что пришла в ЗАГС, где ей дали от ворот поворот. Но звезда не сдалась и поехала по другому адресу, где ей все-таки поменяли фамилию без длительного ожидания.

Как теперь именуют блогершу по документам — пока загадка. В Сети поднялась шумиха, народ обсуждает решение знаменитости. У некоторых есть догадки, что Айза взяла свою старую фамилию Анохина.

В "Инстаграм" на своей странице звезда указала лишь странный никнейм "A I Z A – L I L O O N A A I". Поскольку блогерша пока не выдала секрет, ее называют по-прежнему Айза Долматова.


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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 12:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Айза Анохина поделилась секретами красоты

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