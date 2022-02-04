Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой

В свое время Светлана Савелова считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза. К сожалению, ее успех закончился так же быстро, как и начался, а жизнь оборвалась уже в 57 лет.



До своей первой роли Светлана Савелова трудилась в севастопольской аптеке и планировала поступление в медицинский. Ее жизнь изменила счастливая случайность. Режиссер Яков Сегель, у которого разболелась голова, зашел в ближайшую аптеку – ту самую, где работала 18-летняя Савелова. Мужчина увидел в юной красавице идеальную кандидатуру на роль медсестры Тани Булатовой в картине "Прощайте, голуби!". Окрыленная грядущим успехом Светлана тут же с головой окунулась в творческую профессию.

Савелова сыграла в фильме Сегеля, поступила в Щукинское училище и своим капризным характером распугала почти всю местную тусовку. К сожалению, погасла звезда так же быстро, как и зажглась. В 25 лет актриса исполнила роль тренера Лены Величко в картине "Семь стариков и одна девушка", покорив советских зрителей. Но в новые проекты кинозвезду не приглашали, а ее жизнь быстро пошла по наклонной.

Немалую роль в том, что стало со Светланой, сыграли неудачи в личной жизни. Ангельская внешность Савеловой всегда притягивала мужчин, но не принесла ей счастья. В студенчестве актриса вышла замуж за режиссера Геннадия Байсака. Этот брак был единственным в жизни артистки и с трудом просуществовал год.

Белокурой красавице приписывали немало звездных романов. Однако ее самой большой любовью называли коллегу по "Ленкому" Николая Караченцова. Поговаривали, эти отношения разрушились из-за матери актера, которая с трудом выносила кого-то рядом с любимым сыном. Потом в жизни Светланы появился то ли военный в отставке, то ли уволенный за разгульный образ жизни милиционер. Как бы там ни было, ее жизнь пошла по наклонной именно в этих отношениях.

Ссоры нередко доходили до драк, а примирения – до совместных пьянок. С новым возлюбленным Савелова начала прикладываться к бутылке, однако окончательно подкосило ее другое. В 40 лет актриса готовилась стать матерью, но сын появился на свет мертвым. Светлана стала еще крепче пить и прогуливать спектакли, а ее карьера все больше шла под откос. В один момент звезда даже пустила слух, будто попала в серьезную аварию и повредила лицо. Однако потом всем стало ясно, что ее внешние изменения и пропажа связаны не с ДТП, а с алкогольной зависимостью.

Савелова перестала выходить на работу, но театр продолжал начислять ей зарплату. А в начале 1999 года в "Ленком" позвонили со страшным известием. 57-летняя актриса скончалась от алкогольной интоксикации. Ее бездыханное тело пролежало в квартире несколько дней, пока соседи не позвонили в милицию. Сожитель артистки на прощание не явился, зато с опозданием и цветами пришел Караченцов. Рыдающий мужчина зашел в траурный зал, когда гроб с телом уже отправляли на кремацию.