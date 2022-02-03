Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик

Многие звездные дети приходят на сцену вслед за своими родителями, даже если природа не наградила их соответствующими талантами. Однако о Никите Преснякове такого точно не скажешь. Старший сын Кристины Орбакайте давно заявил о себе как о талантливом музыканте, который не уступает своим родителям. Сегодня Никита Пресняков доказал это в очередной раз.
Музыкант разместил в своем инстаграм-аккаунте свежий видеоролик, в котором он перепел знаменитую песню группы Linkin Park – In The End. Исполнение Никиты произвело фурор. Пользователи оставили артисту множество комплиментов.
"Никита красавчик" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Браво брависсимо", "Невероятно прекрасно", "Покрываюсь мурашками", "Такая внешность, голос. Вы для мировой сцены," – написали восхищенные поклонники.
Фолловеры Преснякова также отметили, что он не похож на на других "звезднутых детей". Например, речь могла идти о таких наследниках, как сын Наташи Королевой Архип, который в последнее время тоже активно пробует себя в роли певца, но получает в основном лишь критику. В Сети говорят о том, что это Королева усиленно тащит безголосого сына на сцену.
Таким образом, 30-летний Никита в представлении россиян давно заткнул за пояс 20-летнего Архипа. Пресняков не только обладает природным даром, но и профессионально учился музыке, чем, по мнению фанатов, выгодно отличается от прочих звездных отпрысков.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Никита Пресняков показал интим с молодой красоткой.