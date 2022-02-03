Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"

В 2018 году семиклассница Дайа Борисова приехала с родителями из Новосибирска в Москву и попала на популярнейший в стране музыкальный проект. Юная участница сразу мечтала попасть в команду рэпера Басты – так и случилось. Прелестная юная вокалистка так проникновенно исполнила хит Блю Кантрелл, что сразу покорила сердце брутального музыканта.
На одном из этапов конкурса Дайе пришлось покинуть проект, однако девочка не перестала заниматься музыкой. Параллельно Борисова занималась в школе моделей и неожиданно получила предложение о сотрудничестве с известным японским модельным агентством. По условиям контракта юная звезда должна была на три месяца уехать в Японию. Там у девочки-подростка началась совсем другая жизнь: модные съемки, интересные встречи, новые знакомства.
Сейчас Дайе 17 лет, и она стала настоящей красавицей. Юная модель работает в Москве и откладывает деньги на создание своей музыки. Музыкальное творчество продолжает занимать важное место в жизни Борисовой. Совсем скоро свет увидит первый сольный сингл начинающей певицы. Как стало известно "КП", главными целями Дайи на сегодняшний день являются поступление в театральный институт и популяризация собственной музыки.