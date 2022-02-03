Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"

Многие предполагали, что девушкам вновь предстоит бороться за сердце Тимати, потом ходила версия, что "Холостяком" будет Миша Марвин или Гусейн Гасанов, а позже это звание приписывали Даве.
Как оказалось, все это были лишь слухи, а новым героем шоу выбрана точно не медийная личность. Кроме того, "Холостяков" будет двое – им придется бороться за внимание участниц. Итак, первым героем шоу стал 27-летний Александр Гранков из Подмосковья. Мужчина не снимает влоги, не пишет музыку, а в круг его увлечений входит управление фермой и конюшней. Как подобает всем героям популярного проекта, за плечами у мужчины приличное состояние, а также хорошее образование – в МГУ и престижном лондонском университете UCL.
Как признался сам Александр, он создан для отношений благодаря своей искренности и желании делиться своими чувствами. Предприниматель не терпит лжи со стороны как себя, так и окружающих.
"Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово", – признался новый "Холостяк".
Напомним, сезон шоу с участием рэпера Тимати подверглось критике со стороны зрителей: его обвинили в ненатуральной игре, а программу прозвали "смотром породистых лошадей". Поэтому продюсеры решили изменить формат проекта, добавив второго главного героя. Кем будет он, пока неизвестно.