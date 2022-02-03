Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"

Слухов о новом сезоне шоу "Холостяк" ходило много, а кто же займет место завидного жениха стало известно только сейчас.

Многие предполагали, что девушкам вновь предстоит бороться за сердце Тимати, потом ходила версия, что "Холостяком" будет Миша Марвин или Гусейн Гасанов, а позже это звание приписывали Даве.

Как оказалось, все это были лишь слухи, а новым героем шоу выбрана точно не медийная личность. Кроме того, "Холостяков" будет двое – им придется бороться за внимание участниц. Итак, первым героем шоу стал 27-летний Александр Гранков из Подмосковья. Мужчина не снимает влоги, не пишет музыку, а в круг его увлечений входит управление фермой и конюшней. Как подобает всем героям популярного проекта, за плечами у мужчины приличное состояние, а также хорошее образование – в МГУ и престижном лондонском университете UCL.

Как признался сам Александр, он создан для отношений благодаря своей искренности и желании делиться своими чувствами. Предприниматель не терпит лжи со стороны как себя, так и окружающих.

"Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово", – признался новый "Холостяк".

Напомним, сезон шоу с участием рэпера Тимати подверглось критике со стороны зрителей: его обвинили в ненатуральной игре, а программу прозвали "смотром породистых лошадей". Поэтому продюсеры решили изменить формат проекта, добавив второго главного героя. Кем будет он, пока неизвестно.