Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Четверг
3 февраля
Лента новостей
14:43
"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка
14:33
Овдовевшего Шаляпина пристыдили после странной выходки: Лучше бы сына уже держал
14:30
"Сухой": покрасневший Тимати вызвал шок
14:29
"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР
14:21
"Не прибавляйте годы!": поседевшего Газманова приняли за деда
14:06
Трехлетняя дочь Нюши назвала свое новое имя
13:57
Прилучный намекнул на расставание с Карпович после слухов о возвращении к Муцениеце
13:51
Взаимовыгодные отношения: "Укравшая" мужика Макеева рассказала о связях с другим
13:42
Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"
13:26
"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки
13:17
"Может вызвать гангрену": близкому человеку Васильевой грозят ужасные мучения
13:11
Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова
13:01
Причина популярности и второй сезон: что известно о новом хите Netflix "Мы все мертвы"
13:00
"Мы молодцы!": Муцениеце заговорила о возвращении Прилучного в семью
12:59
"За гранью": Известная артистка кинула камень в "принцессу "Ленкома" Захарову после громкого скандала
12:43
"За деньги делают все!": Кто и зачем "слил" фото онкобольной Заворотнюк
12:30
"Это его загубило!": шокированный Сафронов назвал ненужную операцию причиной смерти Мережко
12:15
Россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир
12:13
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
12:08
Подруга у гроба Мережко заклинала отдать его огромный прижизненный долг
12:05
Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка
11:55
Расхлебывающая последствия тяжелой болезни Сябитова взмолилась о помощи
11:46
В Тюмени подросток выпал с 14 этажа
11:45
"Не срослось": 72-летняя Пугачева бросила любимого на произвол судьбы
11:38
"Считаю ниже своего достоинства": Чехова публично разнесла обнаглевшую Собчак
11:36
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
11:27
"Вы в курсе, что беременны от моего мужа?": Проскурякова обратилась к Барановской
11:26
Жителя Татарстана задержали по подозрению в убийстве собутыльников
11:22
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
11:08
Успел сказать перед смертью: стала известна последняя воля скончавшегося Мережко
11:01
Возбужденная Макеева вручила мужу "волшебный чемоданчик" для совместных утех
10:59
Смольянинов и беременная Луговая пришли к Урганту рука об руку: У нас будет еще один человек
10:59
Бывший партнер бросился грудью на защиту осрамленного достоинства Козловского
10:46
"Отношений у нас нет и не будет": бывший любовник плюнул в Волочкову
10:39
Вскрылась правда о скрытом от чужаков новорожденном сыне Нюши: Боится
10:30
Заглядывающегося на чужих женщин Чумакова разнесли в пух и прах
10:28
Под Челябинском мужчина скончался во время рыбалки
10:23
Почему Пьеха отвернулся от тяжелобольной бабушки: Очень надоело!
10:14
Гороскоп на февраль 2022 года
09:55
"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление
09:52
Иллюзиониста Сафронова срочно госпитализировали
09:35
В порту Владивостока загорелось рефрижераторное судно
09:33
"Меня называют "веселой вдовой": униженная Поргина боится сойти с ума
09:13
Сверкнувшая глубоким декольте Яковлева потрясла россиян
08:55
На востоке Москвы столкнулись два поезда
08:50
Овдовевшую Зудину оторвали от родной внучки: Названы причины
08:47
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
08:37
О чем договорились Путин и Джонсон: Война не нужна никому
06:14
"Мужик свалил, теперь танцует": Потерявшую любовника Волочкову вывели на чистую воду
04:07
"Была не единственная": Солист Artik & Asti опробовал 4-х красоток после ухода партнерши
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"

Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"

Слухов о новом сезоне шоу "Холостяк" ходило много, а кто же займет место завидного жениха стало известно только сейчас.
прочитано 189 раз

Многие предполагали, что девушкам вновь предстоит бороться за сердце Тимати, потом ходила версия, что "Холостяком" будет Миша Марвин или Гусейн Гасанов, а позже это звание приписывали Даве.

ПО ТЕМЕ

Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"

 Холостяк

Сюжеты Холостяк

Как оказалось, все это были лишь слухи, а новым героем шоу выбрана точно не медийная личность. Кроме того, "Холостяков" будет двое – им придется бороться за внимание участниц. Итак, первым героем шоу стал 27-летний Александр Гранков из Подмосковья. Мужчина не снимает влоги, не пишет музыку, а в круг его увлечений входит управление фермой и конюшней. Как подобает всем героям популярного проекта, за плечами у мужчины приличное состояние, а также хорошее образование – в МГУ и престижном лондонском университете UCL.

Как признался сам Александр, он создан для отношений благодаря своей искренности и желании делиться своими чувствами. Предприниматель не терпит лжи со стороны как себя, так и окружающих.

"Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово", – признался новый "Холостяк".

Напомним, сезон шоу с участием рэпера Тимати подверглось критике со стороны зрителей: его обвинили в ненатуральной игре, а программу прозвали "смотром породистых лошадей". Поэтому продюсеры решили изменить формат проекта, добавив второго главного героя. Кем будет он, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
3 февраля 2022, 13:42 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Почему Пьеха отвернулся от тяжелобольной бабушки: Очень надоело!

Навещать сына он тоже перестал
Шоу-бизнес

"Вы в курсе, что беременны от моего мужа?": Проскурякова обратилась к Барановской

В Сети появились шокирующие слухи
Шоу-бизнес

Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

Какая кошка пробежала
Шоу-бизнес

"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки

Жестокое насилие

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
Под Челябинском мужчина скончался во время рыбалки
В порту Владивостока загорелось рефрижераторное судно
В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+