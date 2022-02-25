Европейский вещательный союз решил вычеркнуть Россию из списка участников конкурса "Евровидение 2022" из-за проведения спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР от нацистского гнета киевских властей. Организаторы конкурса решили, что участие нашей страны испортит репутацию мероприятия.
"Ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", – говорится в послании организации в "Твиттер".
Отмечается, что идея вычеркнуть Россию из "Евровидения 2022" принадлежала группе союза пол совету руководителей конкурса и телевизионного комитета EBU. Причиной такого решения стал жесткий кризис на Украине.
Впрочем, в Сети уже говорят о том, что не очень-то и нужно было России участвовать в "Евровидении 2022". В последнее время музыкальный конкурс превратился в посмешище и напоминал скорее цирк. К примеру, последний конкурс сопровождался множеством наркоскандалов и инцидентов с порванными штанами.
Напомним, 24 февраля рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению народов ЛНР и ДНР от восьмилетнего нацистского гнета киевского режима.