Дробыш списал Валерию в утиль из-за новой талантливой звезды

Продюсер Виктор Дробыш назвал свою новую фаворитку на российской эстраде.

Российский музыкальный деятель Виктор Дробыш многим звездам открыл путь в мир большого шоу-бизнеса. Руководитель продюсерского центра и композитор увидел в молодой исполнительнице Гузель Хасановой вторую Валерию. Дробыш увидел в певице огромный потенциал и уже написал для нее много хитов.

Стоит отметить, что Гузель Хасанова уже сумела самостоятельно завоевать огромную армию поклонников в интернете. Многие пришли на ее страницу по зову сердца, а не по рекламе. У артистки яркая внешность и очень нежный и сильный вокал. Говоря о Хасановой, Дробыш словно списал Валерию со счетов.

Он добавил, что несмотря на то, что Хасанова редко появляется на телевидении, она зарабатывает своим честным трудом гораздо больше, чем многие молодые звезды.

"Вырастает молодая Валерия", – заявил продюсер в эфире "Север-шоу" на Ru.Tv.

Напомним, в нулевых после скандала с разводом Валерии и Александра Шульгина Виктор Дробыш обратил внимание на артистку, которая с триумфом вернулась в профессию после страшных передряг в личной жизни. Тогда и началось их сотрудничество.

26 февраля 2022 года Гузель Хасанова выступит на юбилейном концерте Виктора Дробыша, который будет транслироваться по НТВ. В концерте также выступят Zivert, Егор Крид, Диана Арбенина, MARUV, Стас Пьеха, Валерия, Николай Носков и другие звезды.