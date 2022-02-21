Любвеобильную Волочкову вывели на чистую воду: Есть определенная выгода

Каждый роман Анастасии Волочковой активно обсуждается публикой. Директор PR-агентства Антон Вуйма уверен, что танцовщица не любила банщика Сергея.

Балерина недавно разошлась с возлюбленным. Многие поклонники гадают: испытывала ли балерина глубокие чувства к избраннику? У эксперта на этот счет критическая точка зрения.

Антон Вуйма напомнил, что Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем на шоу "Давай поженимся!". Знаменитость уверяла, что влюблена в мужчину, и ее не смущало то, что у него есть сын. Эксперт заявил, что роман звездной блондинки – всего лишь пиар-акация, передает Пятый канал.

По его словам, все завязалось на ток-шоу, со зрелища, таковым по сути и являлось дальше. Он считает, что отель на Мальдивах, где отдыхала пара, вероятно, платил Анастасии Волочковой за то, что она там остановилась. Кроме того, балерина пиарила ряд программы, которые муссировали их отношения с Сергеем.

Эксперт убежден, что Анастасии Волочковой платили. Антон Вуйма полагает, что балерина хорошо заработала на истории с банщиком и в соцсетях. Ведь количество подписчиков у артистки постоянно растет, поэтому к ней тянутся рекламодатели.

Также Антон Вуйма отметил, что Анастасия Волочкова обычно крутит романы с богатыми мужчинами, "и в этом есть определенная выгода". Ведь бизнесмены делают ей дорогие подарки. На истории же с Сергеем она получилась хороший пиар, пришел к выводу эксперт.