Бывший любовник открестился от Волочковой: Даром не нужна

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не перестает удивлять фанатов своими любовными похождениями. В День всех влюбленных она опубликовала в своем "Инстаграм" снимок, который шокировал многих. Некоторые подумали, что Волочкова воссоединилась с банщиком. Но как выяснилось, она ему даром не нужна.
Владелец банного комплекса в Подмосковье Сергей Кузнецов опроверг слухи о том, что вернулся к своей бывшей возлюбленной балерине Анастасии Волочковой. Бизнесмен и слышать не хочет о ней.
"Вообще не интересно, кто там!" – отрезал Сергей.
Напомним, Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова сблизились на проекте Первого канала "Давай поженимся!" под Новый год. Пара вместе слетала отдохнуть на Мальдивы. Волочкова рассыпалась в комплиментах возлюбленному и пела ему дифирамбы. Потом вдруг объявила о расставании.
По словам Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов просто пользовался ею, чтобы поднять свой рейтинг на ее имени. Сергей же озвучил свою, совершенно другую версию произошедшего. По его словам, балерина натворила такого, за что нормальные люди просят прощения. При этом официальную причину расставания пары так никто и не узнал.