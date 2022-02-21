"Проплаченный пиар": новый мужик Волочковой оказался по уши в долгах

На днях Анастасия Волочкова представила поклонникам своего нового друга – Дмитрия.

Молодой мужчина оказался предпринимателем, который занимается строительством и отделкой деревянных помещений. Дмитрий устроил балерине экскурсию по достопримечательностям своей родной Калуги, и фолловеры тут же решили, что это новый ухажер любвеобильной Анастасии Волочковой.

Однако не успела звезда похвастаться новым другом, как в Сети объявилась экс-возлюбленная Дмитрия – Дарья. Под одной из публикаций танцовщицы Дарья разоблачила бывшего любовника, рассказав, что тот просто пиарится на знаменитости.

Кроме того, новый друг Волочковой оказался по уши в долгах – по словам Дарьи, мужчина постоянно занимает деньги и даже взял кредит на телефон, который все еще платит она же. И даже несмотря на такое бедственное финансовое положение своего избранника, Дарья продолжала верить в него, пока не узнала, что День всех влюбленных Дмитрий провел с балериной – об этом сообщил Пятый канал.

В комментариях обиженная женщина предложила артистке взять нового ухажера с приданым и закрыть его долги. Тогда в скандал влезли подписчики Волочковой – люди решили, что эта парочка просто решила попиариться на знаменитости.

"Это и Димой, и его женой Дарьей проплаченный пиар," – высказал один из фолловеров свое мнение.

Сама Анастасия Волочкова этот новый поворот в отношениях с Дмитрием пока не комментировала. Впрочем, балерина уже давно привыкла к тому, что вокруг ее личной жизни ходит много слухов, и, возможно, просто не хочет реагировать на очередную провокацию.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в Анастасию Волочкову плюнул бывший любовник.