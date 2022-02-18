"Коленька, а сколько девочке лет?": Баскова упрекнули за отношения с 15-летней дочерью Волочковой

Единственная наследница балерины привлекла интерес "натурального блондина" уже давно. Лишенный возможности видеться с собственным сыном Николай Басков переложил свою любовь на дочь Анастасии Волочковой и чуть ли не удочерил маленькую Ариадну: в течение ряда лет он всегда дарил ей подарки и отправлял трогательные видеопоздравления, чего не делал даже родной отец девочки.
Судя по всему, самой Волочковой такая ситуация очень нравится и, вероятно, даже льстит. 15-летняя Ариадна тоже довольна наличием такого знаменитого покровителя. Однако пользователи Сети усмотрели в этом нечто сомнительное и даже упрекнули Баскова за эти отношения.
"Коленька, а сколько девочке лет? Возраст Лолиты?" – ехидно высказался один из комментаторов.
Как сообщила "Общественная служба новостей", некоторым фанатам подобные отношения показались странными, ведь юная Ариадна может быть еще просто не готова к вниманию столь взрослого мужчины.
Впрочем, многие другие пользователи считают, что упрекать Баскова совершенно не в чем, и даже напоминают, что он является крестным отцом Ариадны, которому положено уделять внимание крестнице. Что ж, в таком случае ситуация действительно вполне понятна.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Николай Басков прижался к красавцу-брюнету.