"Новый любовник": разведенка Асмус рассказала об отношениях с Козловским

Кристина Асмус впечатлена Данилой Козловским, по ее словам, он настоящий джентельмен.

Кристина Асмус рассказала, что ее связывает с Данилой Козловским. Как оказалось, они вместе участвуют в творческом проекте. Звезда призналась, что всегда хотела поработать с таким актером, как Козловский. Наконец-то ее мечта осуществилась, артистов пригласили на пробы в Санкт-Петербурге. Также Кристина поделилась эмоциями от встречи с Данилой. По ее словам, сперва она очень переживала, но волнение оказалось напрасным, ведь Козловский оказался очень приятным человеком.

"Самый внимательный и переживающий за партнера коллега в моей жизни", – заявила Асмус. Артистка призналась, что Козловский является очень интеллигентным человеком. Однако о совместном проекте женщина умолчала, заявив, что фанаты обо всем узнают позже.

Также звезда сериала "Интерны" рассказала о новом сериале "Карамора", который срежиссировал Козловский. Она уверена, что это самая долгожданная премьера 2022 года. Она заявила, что уже спешит посмотреть творение артиста.



Поклонники порадовались за Кристину, узнав о ее сотрудничестве с актером. "С премьерой!", "Поздравляю. Ура!", "Успеха в проекте", "Молодцы!", "Вы такая умничка и трудяга! Обожаю вас!", – написали фанаты.

Однако нашлись и те, кто заподозрил, что между звездами кино могут быть более тесные отношения. "Новый любовник? И как он", – написал один из комментаторов. Также некоторые вспомнили о бывшем муже актрисы, с которым она не так давно развелась. "Как с Гариком?", – спросил подписчик.