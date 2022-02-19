Любовь или пиар? Тимати показал новую пассию

Тимур Юнусов косвенно подтвердил отношения с моделью Валентиной Ивановой.

Тимати известен своими любовными похождениями. Рэпер уже несколько раз менял спутниц жизни, некоторые из них даже родили ему детей. Так, от Алены Шишковой у музыканта есть дочь Алиса, а Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. К сожалению, с обеими спутницами Тимур Юнусов разошелся. Долгое время поклонники гадали, с кем же артист все-таки решит связать свою судьбу. И вот, возможно, он наконец-то определился. Так, недавно Тимати представил общественности новую возлюбленную.

Еще в начале зимы поползли слухи о его связи с Валентиной Ивановой. Внимательные фанаты сразу заметили, что парочка публикует фотографии в одинаковых местах. Кроме того, на фотографиях то и дело мелькали части тела, по которым пользователи сети смогли определить, что модель и рэпер проводят время вместе. Кстати, вероятно, артист представил избранницу и матери, поскольку Симона тоже отмечалась в социальных сетях.

Однако до недавнего времени Тимати никак не подтверждал информацию. Он, как и многие звезды, не спешит делиться подробностями личной жизни в интернете. Но вот Валентина походу зацепила брутального музыканта. Так, в историях своего "Инстаграм" он все же выложил видео с девушкой, в которой фанаты признали обворожительную брюнетку. Кстати, на ролике также видно, как рэпер достает что-то похожее на коробочку. Возможно, он решил преподнести избраннице подарок. Кто-то же даже подумал, что внутри находится заветное кольцо, которое так всегда мечтали получить поклонницы артиста.

Но некоторые предполагают, что отношения с моделью – фикция для привлечения внимания. Так, пользователи сети вспомнили, что еще недавно рэпер крутил роман с другой моделью, а потом вскоре они расстались.