"Мы торгуем рожей": Костюшкин вскрыл подноготную российского шоу-бизнеса

Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" и примерный семьянин Стас Костюшкин зарабатывает на жизнь не только музыкой, но и телом. У артиста целая армия поклонник, которые то и дело пускают слюни на его фотографии. Веселый подтянутый качок в самом расцвете сил кажется им чуть ли не лучшим мужчиной в мире.
"Не можешь петь — раздевайся", — говорили певцу преподаватели в консерватории. Этому совету вокалист неустанно следует. Стас Костюшкин не скрывает, что завораживает публику во многом благодаря привлекательной внешности.
Будучи честным и раскованным, артист вскрыл подноготную шоу-бизнеса. Он объяснил, почему у звездных персон такие ухоженные лица по сравнению с рядовыми россиянами. Стас Костюшкин не стал церемониться и грубовато выдал простую истину.
"Мы торгуем рожей. Мы торгуем лицом, поэтому оно, конечно, должно быть в предпродажном состоянии всегда. Вы не доставайте других мужиков, которые пашут круглосуточно в поте лица, им совершенно некогда заниматься вот этим вот всем", — высказался брюнет.
Поклонники похвалили певца за прямолинейность и чистосердечное признание. "Ну все верно сказали", "Правда, так и есть", "Лицо артиста — это его инструмент!", "Просто и искренне ответил", — написали Стасу Костюшкину.