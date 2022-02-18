"Изуродовали собак": Созданные Елизаветой II духи для питомцев признали опасными

На днях издание The Sun ошарашило неожиданной новостью: правительница Британии стала создателем авторского одеколона, который предназначен для братьев наших меньших — собак. Четвероногие друзья получили возможность пахнуть мускусным ароматом с цитрусовыми нотами бергамота. Елизавета II решила, что парфюмированный состав будет напоминать прогулки по побережью.
Все бы ничего, но королева своей инициативой вызвала шквал критики. Народ, а в частности ветеринары, бьют тревогу. Многие убеждены, что одеколон такого рода губителен для питомцев, поскольку их физиологические особенности совершенно не такие, как у людей.
Ветеринар из Москвы Алексей Калиновский прокомментировал собачьи духи и остался крайне недоволен. Он отметил, что обоняние у четвероногих друзей настолько сильное, что запах состава будет навязчиво преследовать их и мешать жить. Елизавета II хоть и британская королева, но как и все — простой человек, которому свойственны ошибки.
"Я вижу, насколько люди изуродовали собак за последние 40 лет, сломали их природу, причем под видом трескотни о любви к животным!" — объяснил специалист по болезням питомцев.
Напомним, Елизавета II в силу преклонного возраста теряет возможность ходить. У королевы отказывают ноги. Здоровье женщины значительно ухудшилось.