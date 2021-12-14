На испортившего народу праздник принца Чарльза обрушилась ярость

Члены королевской семьи ежегодно готовят рождественские открытки для поздравления своего народа.

Декабрьские фотокарточки с изображением представителей монаршей фамилии призваны поднимать подданным настроение и помогать им проникнуться ощущением наступающего Рождества. Традиционная открытка от принца Чарльза и его супруги Камиллы на днях появилась в официальном инстаграм-аккаунте пары, однако она вовсе не оказала "духоподъемного" эффекта, а наоборот испортила людям праздник.

Дело в том, что изображение на фото не вполне соответствует рождественскому настроению. На снимке запечатлены принц Чарльз и герцогиня Камилла, облаченные в медицинские маски. Сын королевы при этом заботливо помогает супруге поправить ее средство индивидуальной защиты.

Увиденное напомнило британцам не о приближающемся празднике, а об опасности коронавируса. В последнее время в Британии всерьез поговаривают о возможности нового локдауна, а до Рождества меж тем остается меньше двух недель. Поэтому открытка принца лишь в очередной раз напомнила людям о том, о чем они и так думают постоянно. В результате на голову королевского наследника в комментариях обрушилась настоящая ярость.

Что касается Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то они в отличие от принца Чарльза решили не доставлять людям лишних переживаний, – на своей традиционной открытке пара показала настоящую семейную идиллию.