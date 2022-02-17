"Лещей надаю!": Заведенная Гузеева схватила за горло вечную соперницу

Телеведущая Лариса Гузеева заняла пьедестал шоу "Давай поженимся!". Она установила свои законы и заставила всех подчиняться.

На программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева и Роза Сябитова выглядят вечными соперницами. Их объединяет общая цель — создать удачную пару, да только мнения и характеры расходятся. За кадром женщины тоже не дружат. И для этого есть основание.

Опытная сваха Роза сообщила, что Лариса сразу заявила коллегам, что дружить с ними не собирается. Авторитетная артистка задавила всех своим влиянием, и люди пошли у нее на поводу.

Лариса Гузеева так завелась, что схватила Розу Сябитову за горло — убедила в том, что выше по статусу. Причем актриса не стесняется говорить в глаза свахе грубые вещи. Например, называет ее наглой татаркой. Однако обиды нет, это такой своеобразный стиль общения.

"Мы семья. Лариса мне как родственник. Попробуй вот сейчас про нее что-нибудь плохое сказать — встану и лещей надаю!" — заявила Сябитова. Женщина добавила, что коллега всегда извиняется, если говорит про нее гадости.

Напомним, Лариса Гузеева жестко опустила собственную невестку. В личном блоге ведущая заявила, что у девушки "дурацкое лицо".

Как писали "Дни.ру", телезвезда приняла в доме очаровательную малышку. Ее дочь Ольга Бухарова завела мохнатую подругу Жужу. Питомец стал полноправным членом семьи, но лидером неизменно остается Лариса Гузеева.