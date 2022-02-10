"У нас в доме новенькая": Рассказавшая о лесбийской любви Гузеева сообщила о пополнении

Ведущая поделилась с подписчиками своего блога радостной новостью – в их семье пополнение. Любимая дочка Ольга решила завести домашнего питомца, щенка назвали Жужей. На фото видно, что малыш совсем крошечный, наследница Гузеевой довольно обнимает его, лежа на диване в пижаме.
"Ну вот, здрастипажалуста, у нас в доме новенькая – Жужей зовут! Пусть и ваши мечты сбудутся! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – трогательно подписала пост Лариса Андреевна.
Поклонники пришли в восторг от милого кадра. "Ура! как ж я одно время хотела мальтипу! и сейчас хочу! поздравляю вас, девочки!", "С собакой жизнь не так свободна, а без собаки жизнь невозможна! По себе знаю. Поздравляю с пополнением", "Меня сейчас разорвет от такой красивой Жужи, счастье счастливое просто!", "Пусть ваша куколка Жужа радует вас всех! Это забота и взаимная любовь! Эти маленькие живчики, от них столько тепла. В доме все оживает", "А я смотрю на фото и первая мысль - "старое фото"– Гузеева молодая", а потом– " О, Боже, так это дочка". Ну, супер!", "Божечки, лапуля какая! Поздравляю с милым пополнением семейства!", - восхитились комментаторы.
Ранее Лариса Гузеева рассказала о необычном опыте. Когда артистка только стала ведущей программы "Давай поженимся!", к ней начала проявлять внимание влюбленная поклонница. Гузееву проявления лесбийской любви смущали, она старалась остановить ухаживания, но фанатка не унималась долгое время.