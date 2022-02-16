Бывшую любовницу Тимати "кинул" известный милиардер

Экс-возлюбленная Тимати решилась приобрести модный нынче электрокар и заказала модель Cybertrack от американской компании Tesla . Однако так получилось, что известный миллиардер Илон Маск, как генеральный директор Tesla, буквально "кинул" несчастную Анастасию Решетову. Впрочем, то же самое произошло и со многими другими россиянами – об этом инциденте модель рассказала в Сторис своего инстаграм-аккаунта.
Когда кто-то из подписчиков поинтересовался у бывшей любовницы Тимати, где же ее заветная Tesla, модель объяснила: прошло уже много времени, но ни она, ни кто-то другой из заказчиков автомобиль так и не получил.
"У Теслы есть привычка не укладываться в обещанные сроки," – намекнула Решетова на недостойное поведение Маска и компании.
Впрочем, сама модель решила не терять времени даром и как следует изучила рынок электромобилей. В результате Анастасия приняла решение дать от ворот поворот тому, кто ее "кинул", и отказаться от Tesla. Модель уже нашла альтернативные варианты электрокара, которые она считает даже более удобными и реальными. Остается надеяться, что следующий заказ брюнетки будет более удачным.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бросившую сына Анастасию Решетову призвали больше не рожать.