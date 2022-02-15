Могут отстранить: украинская певица спровоцировала скандал на "Евровидение" из-за Крыма

Из-за нового скандала Украина рискует потерять право на участие в конкуре.

Сейчас страны готовятся к участию в популярном песенном конкурсе "Евровидение". На данный момент исполнители проходят отборы, а жюри решает, кто же отправится представлять страну. Накануне на Украине разразился громкий скандал, из-за которого страна даже рискует отказаться от участия в этом году.

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Дело в том, что к певице, которая победила в отборочном конкурсе, возникли вопросы. Оказалось, что Алина Паш ездила в Крым, когда тот уже стал российским. Более того, женщину даже внесли в так называемый черный список. Из-за этого вещательный союз Европы может выявить политизированность выступления и отклонить участие Украины в "Евровидение". Кстати, стоит отметить, что Паш в прошлом посещала не только Крым, но и Москву, что тоже не делает ей чести.

Напомним, что исполнительница выиграла отборочный конкурс двенадцатого февраля. Она исполнила композицию под названием "Тени забытых предков". Песня исполнена в духе фольклорных мотивов, а сама Алина выступала в традиционном народном костюме. Интересно, что в конец выступления на экране предстала карта Украины вместе с Крымом. Так что песня исполнительницы изначально была скандальной.