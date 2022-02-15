Юлия Савичева рассказала о скандалах с мужем

Супруги вместе много лет. Они пережили всякое. Пара воспитывает дочь Анну. Юлия Савичева отмечала, что ей повезло, что избранник знаком с миром шоу-бизнеса и все понимает. Мужчина спокойно реагирует на постоянную занятость певицы. Но разногласия все-таки есть.
Так, артистка поведала, как-то раз сыграла любовь в клипе настолько натурально, что муж заявил, что этот ролик нельзя выпускать. После увещеваний Аршинов все же согласился, но попросил не показывать видео ребенку.
Находясь с дочерью, Юлия Савичева и ее супруг ведут себя спокойно и стараются не ссориться. Хотя они оба темпераментные и готовы часами отстаивать свою правду. Но все же скандалы между ними случаются. "Можем громко выяснять отношения", – призналась исполнительница.
Напомним, дочь звезды живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Юлия Савичева только недавно увиделась с ней после долгого перерыва. Встрече матери с ребенком мешала пандемия. Из-за этого знаменитость полтора года не могла встретиться с Аней.
Девочка за годы жизни за границей стала европейским ребенком — в ней певица чувствует свободу и незакомплексованность. Уж сейчас четырехлетняя Анна говорит на португальском языке, а вот на русском общается с акцентом.