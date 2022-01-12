Бросившая семью Савичева попала в рай

34-летняя Юлия Савичева поделилась радостной новостью. Певица наконец-то воссоединилась с семьей.

Дочь звезды растет в Португалии с бабушкой и дедушкой (родителями мужа артистки – прим. ред.). Девочка родилась там и остается по сей день. Каждые два месяца Юлия Савичева вместе с супругом Александром Аршиновым стараются навещать наследницу. Обычно они проводят с маленькой Аней две-три недели.

Правда, в период карантина им пришлось находиться в чужой стране целых пять месяцев. Но это вовсе не огорчило знаменитость. В декабре исполнительница сообщала поклонникам в своем микроблоге, что муж получил документы на вылет, а я – еще нет. Певица упаковала огромный чемодан с подарками для Ани и для свекров. Все остались довольны.

Юлия Савичева только теперь смогла воссоединиться с супругом и дочерью, прилетев в Португалию. В своем инстаграм-аккаунте она поделилась снимками с двумя своими любимыми людьми. "Боже мой, какое же счастье! Я в раю", – подписала кадры вокалистка.

Напомним, ранее Юлия Савичева рассказывала, что до рождения дочери планировала с супругом провести в Португалии пару месяцев, но за неделю до вылета на Родину узнала, что находится в интересном положении. Артистка осталась за границей и там же родила Аню.