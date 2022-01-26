"Решила поделиться": Бросившая семью Савичева просит россиян о помощи

Юлия Савичева опубликовала новые фото.

Недавно артистка воссоединилась с семьей, которую "бросила" сразу после рождения дочери. Дело в том, что дочь Юлии живет с бабушкой и дедушкой в Португалии, а мама и папа работают в России. Родители стараются как можно чаще приезжать к наследнице, но из-за ковида были сложности. Савичева долго не могла вылететь к дочери, хотя ее супруг уже получил необходимые документы. В итоге семья воссоединилась на берегу океана.

Теперь Юлия поделилась с подписчиками снимками с креативной фотосессии и попросила россиян о помощи. Артистка опубликовала две фотографии и спросила у подписчиков, какая из них лучше. "Решила поделиться с вами интересными фотографиями. Был у меня такой эксперимент с образом на фотосессии. Как вам? Не смогла выбрать между этими двумя кадрами. Листайте карусель и помогите определить лучший – 1 или 2? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Савичева.

Подписчики были рады помочь любимой артистке и стали делиться своим мнением. "Прекрасные и шикарные кадры, Юленька. Но больше нравится именно 2 кадр", "Мне обе понравились!", "Обе крутейшие, но я за первую", "Красотка Юля. Все нравится. Но, выберу 2", "Обе фото супер", "А мне обе фотки нравятся", "Первая фотка однозначно лучше!", "Вам очень идет этот образ", - написали комментаторы.