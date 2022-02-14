Возмущенный Пригожин заговорил о бойкоте "Евровидения": Нас там не ждут

Известный российский продюсер возмущен тем, что творится на "Евровидении" в последнее время. Иосиф Пригожин считает, что это прежде серьезное мероприятие теперь уже себя серьезно дискредитировало и из "шоу музыки" превратилось в настоящее "шоу фриков". Речи о честности и объективности при выставлении оценок здесь тоже уже не идет.
В связи с этим продюсер не считает, что России вообще стоит принимать участие в этом "бездарнейшем мероприятии". В комментарии NEWS.ru возмущенный Пригожин даже заговорил о бойкоте международного конкурса.
"Нас там не ждут," – уверенно заявил продюсер.
Мужчина понимает, что российский участник может получить необъективные оценки из-за настоящей информационной войны, которая ведется против нашей страны. Сам Пригожин вместе со своей женой – певицей Валерией уже проходил подобные унижения из-за неадекватного отношения к россиянам в других странах.
Напомним, что в этом году "Евровидение" пройдет в Италии. Финал конкурса запланирован на 14 мая. Решение о том, кто будет представлять нашу страну, пока не принято. По мнению некоторых музыкальных критиков, поехать в Италию мог бы Александр Панайотов.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как забывший о жене Иосиф Пригожин облапал двух брюнеток.