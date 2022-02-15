Вывалившей свои прелести Королевой вынесли вердикт: красится для мужа

Визажист Алина Ножичкина не смогла пройти мимо вызывающего наряда Наташи Королевой.

Наташа Королева любит вводить публику в ступор своими яркими нарядами. Совсем недавно красотка предстала перед народом в ярко-розовом платье, сетке и ботфортах. Свой образ жена Тарзана дополнила слишком откровенным макияжем. Но многих не столько удивило количество косметики на лице, сколько открытая грудь певицы.

"По поводу макияжа, что сказать, если это сценический макияж, то в принципе норм. Тем более нужно понимать, что она должна держать марку, потому что у нее муж – Тарзан. Я думаю, именно из-за этого она так сильно и красится. Но в любом случае, делать яркие глаза и яркие губы – это такой элемент вызывающий", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алина Ножичкина.

Визажист также проанализировал платье звезды. По мнению специалиста, супруга начинающего художника переборщила.

"В целом наряд мне не нравится, потому что Наташе Королевой, по-моему сейчас лет 48-50, это потрясающий возраст для женщины, когда можно быть более выдержанной и красоту свою по-другому немножечко преподносить. Если даже она хотела изобразить рок, эмо, этот образ, конечно, не для женщины, которая в прекрасном возрасте находится. Сетка достаточно вызывающая. Здесь просто все и сразу. Нужно просто понять, для чего этот образ. Просто хочет эпатировать", – подытожила Ножичкина.