"Вырос из стриптиза": ударившегося в искусство Тарзана провозгласили конкурентом

Блогер Дмитрий Буланов проанализировал планы Тарзана стать художником.

Тарзан несколько десятков лет радовал женщин по всей стране своими горячими и зажигательными танцами. К своей профессии стриптизер относился со всей серьезностью и ответственностью. Муж Наташи Королевой готовил шоу и оттачивал каждую программу.

Недавно знаменитая певица шокировала народ. Оказывается, ее супруг больше не будет танцевать. Он устроил концерт в честь своего 50-летия. Это был его последний выход на сцену в качестве артиста. "Стриптиз — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии", – заявила любящая жена. Теперь он начал заниматься рисованием.

Блондин уже продемонстрировал миру несколько своих картин и открыл первую выставку. Наташа Королева, мама певицы Людмила, сын Архип – всех их уже успел нарисовать начинающий художник. Позже звезда проявила желание продавать свои работы за деньги после того, как один из поклонников захотел купить картину с изображением исполнительницы "Маленькой страны". Но именно это полотно, оказывается, знаменитость не продает.

"Тарзан вырос из стриптиза и сейчас самое время заняться благородным делом. Я считаю, что Тарзану это очень подходит. Он может стать выдающимся талантом в этой сфере. Тем более любой артист может развиваться в разных сферах. Я думаю, он составит достойную конкуренцию среди художников", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дмитрий Буланов.