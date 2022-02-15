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Шоу-бизнес
"Посмешище": Обманутая разведенка Мамаева врезала бывшему мужу

"Посмешище": Обманутая разведенка Мамаева врезала бывшему мужу

Экс-супруга футболиста Алана Мамаева не может простить обиды. Звезду одолела злоба.
прочитано 258 раз

В прошлом году Алана Мамаева окончательно поставила точку в отношениях с Павлом — добилась развода. Она обвиняла мужчину в многочисленных изменах, а он ее в стремлении урвать побольше денег. Так или иначе брюнетка осталась обманутой: бывший бросил ее с ребенком на произвол судьбы, хотя обещал быть рядом и в горе, и в радости.

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Недавно Павел Мамаев снова женился. Новая супруга Надежда Санько обеспечивает его вниманием и заботой. Избранница заставила его удалить с лица странную шишку, которая оказалась раковой опухолью. Опасное образование вовремя вырезали, оно прогрессировало несколько лет.

Теперь Алана Мамаева не может простить бывшему личного счастья. Она подала на него иск в суд и продолжила мерзко поливать грязью. О перемирии речи даже не идет.

Народ обвинил звезду в том, что она не кормила, не лечила и не одевала супруга. Мол, сама виновата в крахе отношений. Вместо оправданий женщина больно врезала Павлу очередной оскорбительной и унизительной насмешкой.

"По крайней мере он посмешищем хотя бы не был. А сейчас просто называйте его... Ладно, не буду", — едко ответила Алана Мамаева.

Как писали "Дни.ру", светская львица трясет с футболиста более 269 миллионов рублей. Алана Мамаева считает, что в браке было нажито ценное имущество, которое Павел предпочел скрыть.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 02:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен

комментарии

Ответить:

Гость959255
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А кто имущество то нажил- неработающая стерва? Пиявка обиженная, злобой так брызжет- бросили ее и правильно избавился от ведьмы…. Кормушки нет у неработающей ни дня и не знающей к кому бы пристроиться…. Презрение….
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