"Посмешище": Обманутая разведенка Мамаева врезала бывшему мужу

В прошлом году Алана Мамаева окончательно поставила точку в отношениях с Павлом — добилась развода. Она обвиняла мужчину в многочисленных изменах, а он ее в стремлении урвать побольше денег. Так или иначе брюнетка осталась обманутой: бывший бросил ее с ребенком на произвол судьбы, хотя обещал быть рядом и в горе, и в радости.
Недавно Павел Мамаев снова женился. Новая супруга Надежда Санько обеспечивает его вниманием и заботой. Избранница заставила его удалить с лица странную шишку, которая оказалась раковой опухолью. Опасное образование вовремя вырезали, оно прогрессировало несколько лет.
Теперь Алана Мамаева не может простить бывшему личного счастья. Она подала на него иск в суд и продолжила мерзко поливать грязью. О перемирии речи даже не идет.
Народ обвинил звезду в том, что она не кормила, не лечила и не одевала супруга. Мол, сама виновата в крахе отношений. Вместо оправданий женщина больно врезала Павлу очередной оскорбительной и унизительной насмешкой.
"По крайней мере он посмешищем хотя бы не был. А сейчас просто называйте его... Ладно, не буду", — едко ответила Алана Мамаева.
Как писали "Дни.ру", светская львица трясет с футболиста более 269 миллионов рублей. Алана Мамаева считает, что в браке было нажито ценное имущество, которое Павел предпочел скрыть.