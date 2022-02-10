Брошенная Алана Мамаева утешается в компании бывшего мужа

Алана Мамаева отправилась отдыхать вместе с экс-супругом Александром Липовым и детьми. Она поделилась кадрами с отпуска с поклонниками.

После развода с футболистом Павлом Мамаевым блогер решила наладить жизнь. Она улетела на Мальдивы и прекрасно проводит там время. Ранее Алана Мамаева говорила, что их с бывшим мужем связывают лишь приятельские отношения. Но в последнее время их частенько замечают вместе.

Блогер разместила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео в компании Александра Липового. Пара сняла виллу у океана. Отметим, что когда спортсмен женился на Алане Мамаевой, то сразу усыновил ее наследника от бывшего мужа.

С биологическим отцом Алекс не общался девять лет. После расставания с блогером отношение футболиста к ее сыну моментально поменялось. Если раньше Павел обещал помогать экс-супруге и детям несмотря на развод, то слова свои не сдержал. Он публично заявил, что у него есть только дочь Алиса, а сын — не родной, и платить он ему по закону не обязан. Александр Липовой же решил наладить отношения с Аланой Мамаевой и сыном.

Напомним, весной 2021 года футболист и модель развелись после восьми лет брака. Алана Мамаева ранее жаловалась, что супруг не раз предавал ее и бросал ради других женщина. В конце января Павел Мамаев и вовсе женился на бывшей подруге блогера Надежде Санько. Как писали "Дни.ру", недавно модель подала в суд на спортсмена.