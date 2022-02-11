Почему сын Королевой съехался со стриптизершей

Блогер Оля Кисо прокомментировала информацию о том, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей.

Семья Наташи Королевой и Тарзана не устает удивлять. То муж знаменитой певицы изменяет ей, то она сама сообщает о том, что потеряла ребенка, то жару дает мама артистки, Людмила. Например, женщина часто выкладывает фото и видео в смелых нарядах и с ярким макияж. Ее образы потом еще долго обсуждают в Сети. А перед Новым годом ее вообще заподозрили в алкоголизме.

Теперь же шокирует сын известной пары, Архип. Парень, оказывается, находится в отношениях со стриптизершей. О девушке мало что известно, потому что молодой человек особо ничего не рассказывает и не показывает из своей личной жизни. Его звездная мама тоже молчит на эту тему.

"Разве эта новость может кого то удивить? Все логично, зачастую мы выбираем в спутники жизни схожих по характеру/сфере деятельности с нашими родителями. Вот и сын просто последовал примеру матери. Плохо это или хорошо – судить не мне. У всех свои рамки. Главное, чтобы влюбленным было хорошо вместе", – говорит Оля Кисо.

Напомним, что недавно визажист разобрал слишком вызывающий макияж Людмилы. Красотка выложила видео в свой "Инстаграм". Внешний вид родительницы Королевой понравился далеко не всем. Под постом поклонники и "хейтеры" оставили множество комментариев.