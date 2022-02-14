"Мы гораздо ближе": Проклова решила жить вместе с любовницей мужа

Скандальная актриса Елена Проклова готова делить суженного с другой.

68-летняя Елена Проклова давно развелась с супругом Андреем, однако теплых отношений с ним не утратила. До сих пор они сожительствуют на одном участке в Сочи и прекрасно ладят. Звезда венчалась с избранником, поэтому до сих пор считает, что он ей муж, так как брак заключен на небесах.

"Соседи так редко живут. Мы гораздо ближе. Я считаю, что мы с ним родственники", — высказалась о бывшем артистка. Женщина отмечает, что любовь ушла, но никакого романа с другим человеком крутить не собирается. Во время венчания она дала обещание быть Андрею верной до конца дней.

При этом Елена Проклова не исключает, что ее суженный найдет новую пассию. Актриса спокойно к этому относится и уже раньше времени решила, что будет жить с любовницей Андрея на одной территории. На участке есть второй дом, где мужчина сможет ублажать будущую избранницу.

В Сочи звезда устроилась в райском местечке недалеко от центрального района. В новое жилище и сад она вкладывает весь свой заработок — хочет максимального уюта. Артистка с удовольствием купается в Черном море на диком пляже.

"Прохожу необходимые десять тысяч шагов в день туда, где хрустальная вода, никого с утра нет и можно загорать топлес", — поведала Елена Проклова.