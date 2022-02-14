"Несвоевременное лечение": заговорили о причинах госпитализации после слухов о смерти Жириновского

Астролог Ада Комракова рассказала, что сейчас переживает Владимир Жириновский.

Не так давно стало известно, что Владимир Жириновский попал в больницу. Причина тому – коронавирус, которым заразился политик. Несмотря на то, что председатель ЛДПР поставил восемь прививок, избежать заражения ему не удалось. Его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве.

Актриса Мария Шукшина, которая много высказывается по поводу вакцинации, высмеяла политического деятеля. "Восемь раз вакцинированный от коронавируса Жириновский госпитализирован с ним же…", – написала артистка в своем "Телеграме".

"Исходя из карты рождения Владимира Жириновского, он заболел намного раньше, чем был госпитализирован. Исходя из транзитов Венеры и Меркурия, которые развернулись в прямое движение, он подхватил вирус в начале февраля. У него существуют проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также ослаблены органы дыхания, поэтому несвоевременное лечение могло привести к экстренной госпитализации", – вынесла Владимиру Жириновскому суровый приговор Ада Комракова.

Вчера появились новости о том, что мошенники стали звонить и давать ложную информацию о том, что лидер партии якобы не справился с болезнью. Но, оказалось, что это всего лишь слухи, которые сразу же опроверг депутат государственной думы от ЛДПР. "Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно", – заявил Сергей Каргинов.